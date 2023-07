Enteada de Pelé é reconhecida como herdeira

Todos os filhos de Pelé reconheceram sua enteada, Gemima Lemos MacMahon, como herdeira e filha socioafetiva do Rei Futebol. O portal G1 divulgou a informação na sexta-feira 14.

O inventário de Edson Arantes do Nascimento, nome verdadeiro de Pelé, está em responsabilidade da 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, litoral do Estado de São Paulo.

Gemima é filha de Assíria Nascimento, com quem Pelé começou a namorar em 1990 e se casou em 1994, tendo vivido ao lado dela até 2008. Com Assíria, Pelé teve os gêmeos Joshua e Celeste, irmãos de Gemima.

Pelé e Gemima, a enteada que foi reconhecida como herdeira. Eles desenvolveram relação socioafetiva desde o começo da década de 1990 | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Quando Pelé e Assíria se casaram, Gemima era uma criança. A enteada entrou com um pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva de Pelé, para que fosse considerada como herdeira.

Em março, Joshua e Celeste entraram com um pedido para que Gemima fosse reconhecida como filha socioafetiva do Rei do Futebol.

Além dos filhos, todos os herdeiros de Pelé concordaram com a filiação socioafetiva de Gemima, incluindo a viúva, Márcia Aoki, com quem Pelé começou a namorar em 2010 e casou em 2016.

A homologação do reconhecimento já foi efetivada, e, assim, a enteada de Pelé já é herdeira com todos os direitos dos demais.

Os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi disseram que todos os herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Pelé “desenvolveram, ao longo da vida, relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva” no documento de petição.

O processo segue em segredo no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais. O Rei do Futebol morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, por causa de um câncer no cólon. O astro estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.