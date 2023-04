Imortal, ‘Pelé’ vira verbete do dicionário Michaelis

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu na quarta-feira 26, outra homenagem póstuma. O dicionário Michaelis anunciou que transformou o apelido do Rei do Futebol em verbete de sua versão digital. As tiragens futuras da versão física do dicionário também terão o nome do maior jogador de todos os tempos como verbete.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO!



Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/Yy5RwWjq8J — Pelé (@Pele) April 26, 2023

De acordo com o dicionário, uma pessoa qualificada como Pelé demonstra capacidade excepcional em uma tarefa ou área. Alguém incomparável no exercício de sua função.

pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. Ela é a pelé da dramarturgia brasileira.

A homenagem foi proposta pela Fundação Pelé, que administra o legado do brasileiro eleito Atleta do Século em 1981, e torcedores que entendiam que a excepcionalidade vinda da técnica e das qualidade do Rei do Futebol deveriam representar uma qualidade a ser reconhecida.

Uma grande campanha teve início para a coleta digital de assinaturas. O resultado é fruto de uma de mais de 125 mil assinaturas de apoio. O anúncio do resultado aconteceu durante a edição deste ano do Sports Summit São Paulo — maior evento da indústria do esporte na América Latina.

Homenagem ao Pelé do automobilismo

Ayrton Senna da Silva foi oficialmente reconhecido como Patrono do Esporte Brasileiro. A homenagem póstuma ao piloto, tricampeão de Fórmula 1, foi sancionada pelo Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, em texto publicado na edição da quarta-feira 26, do Diário Oficial da União.