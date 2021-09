Erasmo Carlos é internado com covid-19 no Rio de Janeiro

Erasmo Carlos está com covid-19 | Foto: Divulgação

Cantor tomou as duas doses da vacina contra a doença causada pelo novo coronavírus

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi hospitalizado nesta terça-feira, 31, em decorrência da covid-19. A informação foi divulgada no perfil do Instagram do artista.

Na última quinta-feira, 26, Erasmo utilizou-se das mídias sociais para revelar que tinha sido contaminado pela doença, mas que estava bem, recuperava-se em casa. Na ocasião, o cantor estava no terceiro dia de isolamento, seguindo a recomendação de seus médicos.

Erasmo tomou as duas doses da vacina contra a covid-19.

Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por COVID-19. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Vibrem positivo🙏 pic.twitter.com/AUSwS5JkNe — Erasmo Carlos (@ErasmoCarlosBR) August 31, 2021

