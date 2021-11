Diferentemente do que noticiou Oeste, a construtora e incorporadora FG Empreendimentos irá inaugurar em 2022 o prédio residencial mais alto da América Latina, com 290 metros de altura, e não 373 metros, como foi publicado. Atualmente, a empresa catarinense assina seis dos dez empreendimentos mais altos do país.

O One Tower está em construção em Balneário Camboriú (SC) e terá 84 pavimentos — destes, serão 70 andares habitáveis e mais de 20 áreas de lazer.

A incorporadora também confirmou que o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, é parceiro comercial nesse projeto da FG, mas não o responsável pelo lançamento do empreendimento, como noticiado.

A FG Empreendimentos é uma empresa familiar de Santa Catarina que tem à frente da gestão os empresários Francisco e Jean Graciola. Juntos comandam uma holding com mais de 60 empresas e aproximadamente 4 mil colaboradores diretos e 10 mil indiretos, voltados principalmente para os setores da construção e incorporação, hotelaria, indústria alimentícia e serviços. No segmento da construção civil, a empresa tem investido fortemente na ampliação de mercados e já entregou 59 empreendimentos, com mais de 4,5 mil unidades.