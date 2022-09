Estação das flores: começa a primavera e termina o inverno

Nas capitais do Brasil, as temperaturas variam entre 12°C e 37°C

No Hemisfério Sul, a primavera tem início, e o inverno fim, nesta quinta-feira, 22. As flores caracterizam a abertura da nova estação no Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as 22h de hoje marcam abertura da primavera e o encerramento do inverno. “O período reflete uma transição entre as estações seca e chuvosa na área central do Brasil, assim como o início do transporte de umidade vinda da Amazônia, que define a qualidade do período chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Região Norte”, informa.

Primavera, inverno e Equador

A nova estação vai até 21 de dezembro às 18h, conforme nota do Inmet. A partir dessa data, tem início o verão nesse hemisfério. Ele vai da linha do Equador — marco que divide o planeta — até o polo Sul. Do lado oposto fica o Norte.

Uma pesquisa no Google mostra que a linha do Equador passa pelo Brasil. Quatro Estados brasileiros são cortados por esse marco: Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

Além disso, o trajeto também atinge outros dois países do continente americano (Colômbia e Equador), um da Oceania (Kiribati), dois da Ásia (Indonésia e Maldivas) e seis da África (Somália, Quênia, Uganda, República Democrática do Congo, Gabão e São Tomé). Conforme mostra o Google Maps, entre os continentes do planeta, apenas Antártida e Europa não possuem porções ao longo desse traçado.

Temperaturas no Brasil

Nesta quinta-feira, a temperatura mínima mais baixa entre as capitais do Brasil aparece para Curitiba, Paraná: 12ºC. A maior máxima é de 37ºC, estimada para Teresina, no Piauí, e Palmas, no Tocantins.

Na capital mais ao Sul (Porto Alegre, no Rio Grande do Sul), as temperaturas são previstas entre 15ºC e 19ºC. Na mais ao Norte (Boa Vista, em Roraima), os termômetros devem variar entre 24ºC e 34°C, na data que marca a abertura da primavera e o encerramento do inverno no Brasil.