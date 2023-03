Estação de trem no RN é incendiada por criminosos

A estação de trem Boa Esperança, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal (RN), foi incendiada por criminosos na noite de sábado 18. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte suspeita que o incêndio foi provocado por coquetéis molotov. Não havia ninguém no local no momento do ataque.

O fogo destruiu computadores, cadeiras, cafeteira, além de material de escritório. Grades ficaram no chão e janelas foram quebradas.

Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos lamentou o ataque e disse que “está em tratativas com todas as forças de segurança, tanto federal, quanto estadual, desde o início dessas ações criminosas, para que seja reforçado o policiamento no entorno das Estações Ferroviárias”.

Também na noite de sábado, uma caminhonete foi incendiada, em Parnamirim. Ninguém se feriu.

Bomba desarmada

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado na noite de sábado para um possível artefato explosivo abandonado próximo ao Estádio Frasqueirão, em Ponta Negra.

Os policiais desarmaram a bomba e a levaram para análise.

Na madrugada deste domingo, ocorreu um ataque em São Pedro, a 62 quilômetros de Natal. Criminosos atearam fogo em um ônibus escolar, na garagem da prefeitura.

Ataques

A onda de crimes no estado começou em 14 de março com ataques a prédios públicos, comércios e veículos. Em cinco dias, foram registrados mais de 250 ataques em pelo menos 48 cidades. Na noite de sexta-feira 17, um policial penal foi morto em um atentado em São Gonçalo do Amarante. A polícia também registrou um tiroteio em Natal. Na terça-feira 14, um suspeito morreu em confronto com policiais. Três dias depois, outro foi morto em troca de tiros. Segundo as autoridades, as ações são comandadas por uma facção criminosa.

O governo ainda não divulgou um balanço com o número de mortos desde o início dos ataques.