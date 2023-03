Sobe para 106 o número de presos depois de ataques no RN

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (RN) divulgou um novo balanço, neste sábado, 18, com o número de presos e apreensões depois de quatro dias de ataques criminosos em várias regiões do estado.

A polícia confirmou a detenção de 106 suspeitos de participar das ações comandadas por uma facção criminosa. Entre eles, três são adolescentes, 11 são foragidos da Justiça e dois estão com tornozeleira eletrônica.

Ao todo foram apreendidos 31 armas de fogo, 4 simulacros, 87 artefatos explosivos, 23 galões de gasolina, 11 motos, dois veículos, além de dinheiro, drogas, munições e produtos de furtos.

-Publicidade-

Operações conjuntas das polícias Civil, Militar e Federal tentam conter a onda de ataques no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os atos de vandalismo são coordenados por uma facção criminosa liderada por José Kemps Pereira Araújo, de 45 anos, conhecido como Alicate. O suspeito foi transferido para o presídio federal de Mossoró, na última terça-feira 14.

Desde a madrugada de 14 de março, pelo menos 45 cidades foram alvos de ataques. Prédios públicos e privados foram depredados e veículos da frota do transporte público incendiados.