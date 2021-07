Estado de SP já tem 72% de adultos vacinados com pelo menos uma dose

O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 22, que 72% da população adulta já tomou pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Ainda de acordo com a administração estadual, 25% das pessoas acima de 18 anos já tomaram as duas doses e, com isso, estão totalmente imunizadas.

Até a manhã de hoje, o Estado havia vacinado 25,3 milhões de pessoas com pelo menos uma dose dos imunizantes contra a covid-19 e 7,8 milhões com as duas doses. Um milhão de vacinas em dose única (da Janssen) foram aplicadas em São Paulo, totalizando 8,8 milhões de pessoas com o ciclo vacinal completo.

Leia mais: “São Paulo começa a vacinar pessoas de 28 e 29 anos na semana que vem”

-Publicidade-

A expectativa do governo paulista é vacinar todos os adultos do Estado (cerca de 35,3 milhões de pessoas) até o dia 20 de agosto com pelo menos uma dose. Só na segunda 19, foram aplicadas 500 mil doses em São Paulo.

Leia também: “SP vacinará grávidas que tomaram AstraZeneca com segunda dose da Pfizer”