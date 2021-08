Estado de SP supera marca de 70% de vacinados com primeira dose

O Estado de São Paulo superou no sábado 21 a marca de 70% de sua população total vacinada pelo menos com a primeira dose contra a covid-19. Trata-se do primeiro Estado do país a atingir esse percentual.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicados 47,7 milhões de doses e cerca de 95% da população adulta do Estado já recebeu a primeira aplicação.

Em relação às pessoas totalmente imunizadas — que já se vacinaram com as duas doses ou com a dose única da Jansen —, o percentual chega a 32,4%.

Na quarta-feira 18, o Estado iniciou a vacinação de adolescentes de 16 e 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente, além das grávidas e puérperas nessa faixa etária.

