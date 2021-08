São Paulo reduz para 30 dias intervalo para 2ª dose de Pfizer e AstraZeneca na ‘xepa’

A prefeitura de São Paulo anunciou a redução do intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose das vacinas contra a covid-19 da Pfizer e da AstraZeneca para os interessados em se inscreverem na chamada “xepa” da vacinação na capital paulista.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), a partir de agora quem recebeu a primeira dose desses imunizantes há 30 dias já pode se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para se inscrever na “xepa”. Nesse caso, a imunização será feita com as doses remanescentes ao final do dia, para evitar desperdício de vacinas.

Até então, a prefeitura estipulava um prazo mínimo de 60 dias de intervalo entre as doses. Atualmente, tanto a vacina da Pfizer quanto a da AstraZeneca vêm sendo aplicadas no Brasil com um intervalo de 12 semanas (três meses) entre as duas aplicações.

Segundo o prefeito da capital, a diminuição do intervalo mínimo na “xepa” tem como objetivo, além de evitar que doses sejam desperdiçadas, imunizar mais rapidamente a população paulistana com as duas doses das vacinas.

