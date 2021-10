Estado de SP tem 100% dos adultos vacinados com uma dose

Todos os adultos do Estado de São Paulo foram vacinados pelo menos com uma dose, segundo o governo paulista | Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Informações divulgadas nesta segunda-feira, 25, pelo governo de São Paulo revelam que 100% dos adultos do Estado já foram vacinados pelo menos com a primeira dose contra a covid-19. De acordo com a gestão paulista, são mais de 35 milhões de pessoas.

Ainda segundo a administração estadual, São Paulo aparece na liderança do ranking nacional de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus. Até por volta das 17 horas de hoje, haviam sido aplicados mais de 70 milhões de doses no Estado.

Até o momento, pouco mais de 65% da população paulista já está com o esquema vacinal completo — ou seja, recebeu as duas doses ou a dose única do imunizante. Na sequência, aparecem Mato Grosso do Sul (63%), Rio Grande do Sul (57%), Santa Catarina (55%) e Paraná (54%).

-Publicidade-