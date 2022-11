Estradas federais têm 18 manifestações nesta terça-feira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta terça-feira que pontos em cinco estradas federais estão bloqueados e 13 têm manifestações, com interdição parcial.

Os cinco bloqueios são em Mato Grosso, nos municípios de Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso. A PRF não informou onde são as interdições.

-Publicidade- 🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil:

⚠️Interdições: 13

❌ Bloqueios: 05 MT: Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sapezal e Sorriso. pic.twitter.com/dicnnFT5RN — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 22, 2022

Um vídeo mostra a interdição em Primavera do Leste, município que ainda não havia registrado protestos.

Primavera do leste – MT /

Fecharam foi tudo !!!! 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/8VaXewdS7v — DOM WERNECK OFICIAL 🔰 (@Dom_Werneck) November 22, 2022

Os protestos de caminhoneiros começaram depois do segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Eles haviam sido encerrados em 8 de novembro. Porém, com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear contas de 43 empresas e pessoas físicas que estariam financiando as manifestações, os caminhoneiros voltaram a interditar rodovias na quinta-feira 17.

No domingo 20, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público Estadual em Mato Grosso recomendaram ao governador em exercício, Otaviano Pivetta, que peça a atuação da Força Nacional de Segurança Pública, para apoiar a PRF nas ações para evitar e desfazer bloqueios nas estradas e para identificação dos responsáveis.