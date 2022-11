Fila de caminhões em Lucas do Rio Verde, MT, no sábado 19, onde os protestos seguem neste domingo | Foto: Reprodução/Twitter

Em boletim divulgado às 15 horas deste domingo, 20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as estradas federais têm 12 bloqueios, sendo 11 no Mato Grosso, e um na Bahia.

São três em Sorriso, dois em Lucas do Rio Verde, e um em Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum, Água Boa e Sinop. São dois a mais do que na manhã deste domingo. Na Bahia, o bloqueio é no município de Luís Eduardo Magalhães. Em compensação, os dois bloqueios no Pará e no Paraná foram desfeitos.

Ainda segundo a PRF, o número de interdições caiu de 27 para 17 nesta tarde. Ao todo, são 29 pontos com manifestações.

-Publicidade-

🚧 Ocorrências em rodovias federais no Brasil:

🛣️ Total de manifestações desfeitas: 1227

⚠️Interdições: 17

❌ Bloqueios: 12 BA: Luiz Eduardo Magalhães

MT: Sorriso (3), Lucas do Rio Verde (2), Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum, Água Boa e Sinop pic.twitter.com/a4cREHSdUl — PRF Brasil (@PRFBrasil) November 20, 2022

Desde o início dos protestos de caminhoneiros, depois do segundo turno das eleições, em 30 de outubro, 1.227 manifestações foram desfeitas pela PRF em todo o Brasil.

Os protestos nas rodovias foram encerrados em 8 de novembro. Porém, com uma decisão do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear contas de 43 empresas e pessoas físicas que estariam financiando as manifestações, os caminhoneiros voltaram a interditar rodovias na quinta-feira 17.

Há inúmeros vídeos circulando nas redes sociais, em que os manifestantes dizem que a categoria irá entrar em greve. Cooperativas e empresários do setor de agronegócio também iriam suspender as atividades.

Este vídeo, do perfil Resistência Brasil, publicado neste domingo, afirma que já foram fechadas as cooperativas de grãos em Sidrolândia, Maracaju e Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. Nas imagens, aparece uma unidade da cooperativa Lar, em Sidrolândia, que ficaria de portas fechadas, sem fazer carregamento de caminhões.

Neste, o Armazém Meta, também no MS, teria fechado as portas a partir deste domingo, por tempo indeterminado.

Mais um armazém fechado em Sidrolândia MS… Não carrega mais nada até segunda ordem!!!@JaspionRedPiLLL pic.twitter.com/fFSg4oddqt — Edinei 🇧🇷🇧🇷 (@EdineiSuckow2) November 20, 2022

Em Barra da Garça, Mato Grosso, os caminhoneiros teriam decidido cruzar os braços, mas sem bloquear rodovias.

Atualização da paralisação no Centro Oeste

Barra do Garças MT

Pistas liberadas, e todos nos postos de combustível!

Repassem… Sigam @Alfiejudesolo pic.twitter.com/de7MHlmEMC — Jaspion Da Depressäo 🚛🇧🇷🇾🇪◇ (@JaspionRedPiLLL) November 20, 2022