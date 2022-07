Estudante trans agride aluna por oposição ao uso do banheiro feminino

Um estudante trans do Colégio Instituto de Educação de Maringá (PR) agrediu uma colega de escola na semana passada. O motivo: a jovem se opôs ao uso do banheiro feminino por pessoas não binárias. Os envolvidos têm 17 anos.

Segundo o site local ricmais, a pedagoga que recebeu a queixa expôs a situação para que todos os alunos votassem sobre o caso. A maioria decidiu que os trans têm de usar o banheiro masculino. Isso teria desagrado o estudante.

Depois da votação, o trans e uma amiga foram tirar satisfação com a aluna, que estava acompanhada de uma colega, em um ponto de ônibus. Uma discussão se iniciou e o trans e sua amiga agrediram as duas alunas no local.

Os pais da estudante informaram ao ricmais que a menina não quer mais voltar à escola.

“Como medida imediata, logo que os fatos chegaram ao conhecimento da direção, os responsáveis dos(as) alunos(as) vítimas de violência foram orientados(as) a registrar boletim de ocorrência junto às autoridades policiais e, ato contínuo, foi realizado contato com a patrulha escolar solicitando uma reunião de orientação com as famílias dos(as) envolvidos(as), esta reunião ocorreu, logo na manhã do dia seguinte.”

