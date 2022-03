Estudo da prefeitura de SP recomenda desobrigar uso de máscaras em locais abertos

A Vigilância Sanitária da cidade de São Paulo recomendou ao governo paulista a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais abertos. O estudo foi enviado para o Comitê Científico estadual, que está analisado o tema.

O documento foi baseado na melhora de alguns dos indicadores da pandemia de covid-19, como a queda nas internações e a diminuição das taxas de ocupação de leitos de UTI, conforme publicou nesta terça-feira, 8, o jornal O Estado de S. Paulo.

A expectativa é que amanhã o governador João Doria (PSDB) anuncie se novas medidas serão adotadas em relação ao uso das máscaras no Estado.

“Neste momento, o cenário epidemiológico é de queda importante do número de doentes pela covid-19 nas últimas semanas, e os indicadores assistenciais apresentam as menores taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermarias desde 2020”, ressaltou o documento da prefeitura de São Paulo.

Entre as recomendações sugeridas nas considerações finais do documento de 29 páginas, estão a desobrigação do uso de máscaras ao ar livre e ambientes abertos, seguir com as medidas não farmacológicas de precaução — como higiene das mãos e uso de máscaras em locais fechados — e intensificar a vacinação de dose de reforço na população adulta.

Rio flexibiliza uso de máscaras em locais fechados

A partir desta terça-feira, 8, estabelecimentos públicos e privados deixam de ser obrigados a exigir o uso de máscaras em suas instalações na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito, Eduardo Paes (PSD), anunciou a medida ontem. A obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre foi dispensada em outubro de 2021.

