‘Eu não escovo os dentes, eu não tomo banho’, diz chef Érick Jacquin

Uma declaração de Érick Jacquin, chef de cozinha francês, está repercutindo nas redes sociais neste sábado, 29.

Ao comentar seus hábitos de higiene durante entrevista feita ao Flow Podacast, divulgada na quarta-feira 26, o francês declarou que não gosta de escovar os dentes nem de tomar banho.

publicidade

“Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume”, disse o chef. “Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros”, afirmou, ao comentar sobre as diferenças culturais entre brasileiros e franceses.

A pedidos do apresentador do podcast, Jacquin, de 58 anos, mostrou os dentes para a câmera em um sorriso e, na sequência, afirmou que estavam apenas “um pouquinho marrom, porque faz tempo que eu não faço limpeza”.

Em outro momento, apresentador do programa também questionou o jurado sobre a prática comum para a população brasileira, de escovar os dentes fora de casa, como em restaurantes e outros locais públicos.

Leia também: Especialista revela a causa do mau hálito dos humanos

“No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 pra comer no Président. Depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro e escova o dente, ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca”, opinou o chef.

Leia também: Dentista volta ao Brasil depois de 24 anos e acaba morto em cativeiro do PCC