EUA elevam o tom e pedem que Brasil ‘calce os sapatos da Ucrânia’

Os Estados Unidos elevaram o tom contra o governo do Brasil e estão cobrando uma condenação mais incisiva à Rússia pela invasão da Ucrânia.

Uma semana depois de o presidente Joe Biden receber Luiz Inácio Lula da Silva, a subsecretária de Assuntos Políticos do Departamento de Estado norte-americano, Victoria Nuland, mandou um recado ao país: “Calce os sapatos da Ucrânia”, afirmou.

“Se o Brasil tivesse um grande vizinho pegando pedaços de seu território e o invadindo com militares, esperaria e ansiaria pelo apoio da comunidade democrática para resistir e repelir isso?”, questionou, em conversa com jornalistas, na quinta-feira 16. “Trata-se de defender a Carta da ONU e as regras do mundo que permitiram que nossos filhos crescessem em um ambiente internacional relativamente civilizado”, concluiu.

-Publicidade-

A fala representa um aumento do tom do governo norte-americano quanto à postura do Brasil. Recentemente, Lula negou pedido da Alemanha para repassar munições a tanques do lado ucraniano e afirmou na última semana que “o Brasil não participará” da guerra.

Até aqui, os EUA vêm tratando em público a postura de Lula como parte do jogo diplomático, uma vez que as nações têm diferentes interesses.