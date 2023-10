Ex-aluno mata 1 adolescente e fere outros 3 na saída do colégio em Poços de Caldas (MG)

Um garoto de 14 anos morreu e outro de 13 encontra-se em estado grave depois de sofrerem golpes de faca no horário de saída da escola. Outras duas meninas, também de 13 anos, tiveram ferimentos leves.

Há menos de um mês: “Adolescente fere 2 colegas a marteladas em escola de SP”

O ataque aconteceu nesta terça-feira, 10, no colégio Dom Bosco, na cidade de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. A Polícia Militar apreendeu o suspeito, também menor de idade, que moradores já haviam detido.

Autor seria adolescente e ex-aluno

A Polícia Civil se encaminhou até o local e investiga o caso. De acordo com apuração do g1 Sul de Minas, as primeiras informações dão conta de que o infrator é ex-aluno do colégio.

Ataque na Escola Dom Bosco em Poços de Caldas.

Crianças esfaqueadas.

Nota de solidariedade

“A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social.”

O colégio Dom Bosco informou, pelas redes sociais, que suspendeu as aulas até a segunda-feira 16.