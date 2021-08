Ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio deixa a prisão

Ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio Raphael Montenegro deixou a prisão | Foto: Reprodução/TV Globo

Prazo da prisão temporária de Raphael Montenegro se encerrou no sábado 21; ele é suspeito de negociar com traficantes

Preso pela Polícia Federal (PF) na terça-feira 17, o ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio Raphael Montenegro deixou a prisão na manhã deste domingo, 22. Ele é suspeito de ter negociado acordos com o Comando Vermelho — principal facção criminosa do Estado — “em troca de influência sobre os locais de domínio destes traficantes e outras vantagens ilícitas”, segundo os investigadores.

O prazo da prisão temporária de Montenegro se encerrou no sábado 21. O Ministério Público não pediu a prorrogação da detenção do ex-secretário.

Leia mais: “PF prende cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio”

-Publicidade-

Montenegro foi exonerado no mesmo dia da detenção. Seu substituto imediato no cargo por Victor Poubel, que ficou apenas três dias na chefia interina da secretaria. O delegado Fernando Veloso assumiu o comando da pasta na sexta-feira 20.

Leia também: “Polícia Civil deflagra operação contra milícia que atua na Baixada Fluminense”

No âmbito da Operação Simonia, da qual Montenegro foi alvo, a PF também prendeu dois subsecretários da pasta: Wellington Nunes da Silva (Gestão Operacional) e Sandro Farias Gimenes (superintendente). Ambos foram soltos neste domingo.

Leia também: “Flordelis é transferida para outro presídio no complexo de Bangu”