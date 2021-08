PF prende cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio

Polícia Federal deflagrou operação para prender o comando da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio | Foto: Reprodução/Mídias Sociais

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira, 17, o secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio, Raphael Montenegro, além de dois subsecretários da pasta: Wellington Nunes da Silva (Gestão Operacional) e Sandro Farias Gimenes (superintendente).

Segundo as investigações, eles são suspeitos de terem negociado acordos com o Comando Vermelho — principal facção criminosa do Estado — “em troca de influência sobre os locais de domínio destes traficantes e outras vantagens ilícitas”.

Leia mais: “Defesa da família de Anderson pede transferência de Flordelis para o interior”

-Publicidade-

Pelo suposto acordo com os traficantes, os dirigentes da Secretaria de Administração Penitenciária teriam acertado o retorno de criminosos detidos no presídio de Catanduvas (PR) para o Rio de Janeiro, a entrada de pessoas e itens proibidos em unidades prisionais e a libertação de Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, integrante da facção.

De acordo com informações da TV Globo, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), deve nomear para o comando da secretaria o delegado da PF Victor Hugo Poubel.

Leia também: “PF faz operação contra tráfico de influência e corrupção na OAB-SP”