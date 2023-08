Executivo explica o ‘teste da xícara de café’ em entrevista de emprego

Quando meu filho se formou, lhe falei: filho trate bem cozinheiras e copeiras, caso não faça sua refeição ou café, poderá vir batizado com o que produzimos no nosso corpo como Meleca, cuspe… A ex cozinheiro do Wiliam Bonner se queixou dos assédio moral que ele a infringia, lembrei na hora o que acontecia com diretores arrogantes nas empresas que trabalhei, eu como gerente gozando da confiança delas, me contavam. O teste da xicara de café é um exemplo de como contratar um arrogante.