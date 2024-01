Fernando Diniz é demitido da Seleção Brasileira; saiba o novo alvo da CBF

Nesta sexta-feira, 5, um dia depois de voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues demitiu o técnico Fernando Diniz. O presidente da instituição quer contratar Dorival Junior, atual treinador do São Paulo, para assumir a Amarelinha.

Ednaldo comunicou Diniz sobre a decisão nesta manhã, em chamada por telefone. Na quinta-feira 4, o presidente da CBF obteve liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) para voltar ao comando da entidade que rege o futebol nacional.

Ainda na noite de quinta-feira, Ednaldo entrou em contato com o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, para explicar seus novos objetivos à frente da CBF. Sabendo da renovação do técnico Carlo Ancelotti com o Real Madrid, o presidente da confederação decidiu que seria a hora de antecipar a contratação de um técnico em definitivo para a Seleção Brasileira.

Quando contratou Diniz, no meio do ano passado, Ednaldo havia feito acordo com Bittencourt para poder contar com o técnico do Fluminense, dividindo funções entre clube e seleção. Por esse motivo, o dirigente do clube carioca foi o primeiro a receber uma ligação do presidente da CBF. Nesta manhã, Ednaldo conversou por telefone com Diniz para explicar a situação, indicando sua saída. O técnico tinha contrato com a CBF até julho deste ano.

A passagem do técnico pela Seleção Brasileira foi curta. Interino e dividido entre CBF e Fluminense, o treinador teve de conviver com a sombra de Carlo Ancelotti, dado como certo pela cúpula da entidade para assumir a seleção a partir de julho deste ano. Contudo, o italiano preferiu renovar seu vínculo com o clube espanhol.

Diniz iria passar o bastão para Ancelotti, que comandaria a Seleção Brasileira na Copa América, a partir do fim de junho.

Ao todo, Diniz fez seis jogos na Seleção Canarinho. Todos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá, que será disputada em 2026. Nesse período, o Brasil obteve duas vitórias, um empate e três derrotas.

Com Fernando Diniz fora, Dorival Junior é o novo alvo

O principal alvo de Ednaldo Rodrigues para o cargo de técnico da CBF é Dorival Junior, que está no São Paulo. Ele assumiria de vez o posto e conduziria a equipe até o Mundial de 2026. O presidente da CBF começou a buscar o novo treinador ainda na noite de quinta-feira.

Depois de falar com Mario Bittencourt, Ednaldo ligou para Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), para pedir sua intermediação no contato com o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Na conversa com o dirigente são-paulino, Ednaldo demonstrou interesse em contar com Dorival. E pediu a Casares que sondasse o treinador sobre a ideia antes de fazer uma proposta oficial a Dorival. O presidente do São Paulo pediu prazo até segunda-feira para dar um retorno. A oferta, portanto, deve ser oficializada em breve, quando a CBF encerra seu recesso de fim de ano e retoma as atividades normalmente em sua sede.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado