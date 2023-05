Financial Times: ‘Centro de São Paulo vive decadência’

O jornal Financial Times, um dos principais de economia do mundo, criticou os problemas da cidade de São Paulo em um artigo publicado na quinta-feira 25. A reportagem — que ouviu moradores e comerciantes — citou a preocupação com a “decadência do coração da maior cidade do hemisfério sul”.

O artigo é assinado por Michael Pooler, correspondente do jornal britânico na capital paulista desde o final de 2020. Ele relatou o crescente aumento das pessoas em situação de rua na região e os constantes assaltos que têm assustado cada vez mais a população.

publicidade

“Assim como as fachadas desbotadas de sua imponente arquitetura do século 20, o centro de São Paulo vive um declínio prolongado”, escreveu o jornalista. “Para muitos habitantes, parece que a decadência no coração da maior cidade do hemisfério sul se acelerou ultimamente. A mídia local está repleta de relatos de violência e roubos, que se espalharam para outras áreas.”

O jornalista ainda citou os problemas da cracolândia, tema recorrente na imprensa internacional. “No entanto, a cracolândia é apenas o sintoma mais agudo de um mal-estar mais profundo na capital financeira do Brasil. A miséria não é incomum neste país desigual”, escreveu. Ainda conforme o jornalista, a situação deteriorada é apontada como uma consequência econômica da covid-19.

Ao Financial Times, Alexis Vargas, secretário-executivo de Projetos Estratégicos da prefeitura, afirmou que as reclamações em relação à cracolândia são, na verdade, um sinal de que os esforços de desarticulação estão funcionando e que, no longo prazo, a situação vai melhorar.