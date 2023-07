Fisiculturista salva mulher e filha de incêndio, mas morre ao tentar retirar cachorro

Um fisiculturista morreu ao tentar salvar o cachorro de um incêndio no apartamento onde morava, na zona oeste Rio de Janeiro, na madrugada do sábado 29.

Hugo Sérgio, que tinha 30 anos de idade, conseguiu salvar a mulher e a filha. Contudo, ficou preso ao tentar resgatar o animal.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) informou que investiga as causas do incidente. A suspeita é que tenha havido um curto-circuito numa televisão.

A mulher de Sérgio e a filha dele foram levadas ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A esposa já recebeu alta. A criança, por sua vez, teve 70% do corpo queimado e está internada em estado grave.

Quem é o fisiculturista que morreu ao tentar salvar a família?

O corpo de Sérgio foi sepultado na tarde do sábado, no Cemitério de Inhaúma. A cerimônia teve a presença de familiares e amigos, que o definiram como herói. A mulher do fisiculturista esteve no enterro.

O homem era estudante de educação física e trabalhava numa academia. Nas redes sociais, Sérgio gostava de exibir imagens e vídeos com a rotina dos treinos.

“Antes de morrer, ele cumpriu a missão de ser um herói para sua família”, disse uma amiga do fisiculturista, ao jornal Dia. “Ele salvou a família e ainda voltou para pegar o cachorro. Mas, quando foi abrir a porta, não conseguiu e tentou sair pela janela.”

Ela relatou que conversou com Sérgio horas antes do incêndio. “Falamos sobre um campeonato de fisiculturismo, que ele participaria em dezembro”, disse. “Era uma pessoa de bom coração, excelente profissional, bom pai e bom marido.”

Agora, os colegas se mobilizam para ajudar a família. “Larissa está bem, dentro das possibilidades”, disse a amiga de Sérgio. “Perderam tudo. Estamos tentando ajudar, arrecadando dinheiro. Mas Larissa não tem cabeça para administrar no momento.”