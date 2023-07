Recife: incêndio atinge apartamento de Maísa Silva

Um incêndio atingiu um apartamento de um edifício na zona norte do Recife, neste sábado, 29.

De acordo com moradores do prédio, a atriz e apresentadora Maísa Silva estava no imóvel.

publicidade

O incêndio

Sete pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início no 26º andar. Três amigas, dentre as quais Maísa, conseguiram sair do imóvel.

Uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

Outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento, aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar.

Leia também: Não foi um silo que explodiu no Paraná

Os dois foram resgatados pelo Samu. Uma das pessoas foi levada para um hospital particular da cidade para avaliação médica.

Imagens do incêndio do apartamento em Recife, no qual se encontrava Maisa Silva. Graças a Deus não houve vítimas. pic.twitter.com/7pYJVawEC2 — Vania Veruschka 🌻 (@VaniaVeruschka) July 29, 2023

Os Bombeiros afirmaram que havia muitas chamas no imóvel e que a equipe teve, inclusive, dificuldade de controlar o fogo.

Em entrevista à TV Globo, o síndico do edifício disse que o incêndio teria iniciado após um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos.

Maísa se manifesta

A equipe da TV Globo registrou a atriz, aparentemente sem ferimentos, chorando na frente do edifício.

Galera só tá mostrando o print de Maisa chorando, mas tá tudo bem galera, tá todo mundo bem! pic.twitter.com/IKvgrbhvXF — Recife Ordinário (@recifeordinario) July 29, 2023

Nas redes sociais, a apresentadora publicou um comunicado do seu empresário em que ele afirma que Maísa e os amigos estão bem. No texto, ela também agradece por todas as mensagens de carinho.

Leia também: Silo no Paraná: buscas por vítima entram no 4º dia