Força Nacional é enviada ao Rio Grande do Norte

Depois dos ataques criminosos ocorridos em diversas cidades do Rio Grande do Norte, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança ao local. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 14.

Fátima Bezerra, governadora do Estado, solicitou pessoalmente o auxílio, para o enfrentamento da violência desencadeada por ataques a prédios públicos e estabelecimentos comerciais da região.

“Atendendo à solicitação da governadora Fátima, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas”, declarou o ministro da Justiça.

A pasta disponibilizará cem agentes da Força Nacional, além de 30 viaturas. “A determinação do ministro Flávio Dino é atender prontamente e integralmente a toda solicitação do governo do Rio Grande do Norte neste momento”, afirmou o secretário-executivo do MJSP, Ricardo Cappelli. “A Força Nacional é uma força de cooperação federativa, para atender aos entes justamente nesses momentos.” concluiu o secretário.

Para ajudar na logística e no transporte dos agentes, além de dar celeridade ao auxílio ao Estado, o Ministério da Defesa deve ceder aviões da FAB para o atendimento da demanda. As viaturas serão levadas via terrestre.

Ministério da Justiça também determinou que a Polícia Rodoviária Federal reforce o patrulhamento em rodovias no interior do Estado, para controlar a movimentação de criminosos.

Motivo do emprego da Força Nacional

Entre meia-noite e 2 horas desta terça-feira, prédios públicos e estabelecimentos comerciais em 14 cidades do Rio Grande do Norte foram alvos de tiros e incendiados por criminosos. Uma pessoa morreu e outras nove foram presas.

As ações estão relacionadas a uma retaliação de criminosos, insatisfeitos com mudanças implementadas pelo poder público local no sistema carcerário e com prisões efetivadas nas últimas semanas.

“O que está em curso é a reação do crime organizado diante do esforço que o governo do Rio Grande do Norte vem avançando no controle do sistema prisional. Solicito apoio do governo federal, com a presença da Força Nacional de Segurança, para que possamos somar esforços e colocar ainda mais energia no enfrentamento à violência no Rio Grande do Norte”, disse Fátima Bezerra.