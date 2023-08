Forte calor: massa de ar quente deve dominar São Paulo

De acordo com os meteorologistas do MetSul Meteorologia, os paulistanos devem se preparar para um clima de verão em pleno inverno. Na terça-feira 15, os termômetros na cidade de São Paulo registraram temperatura máxima de 25,9ºC, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia instalado no Mirante de Santana, na Zona Norte. Nos últimos dias, a capital paulista tem registrado tardes frias e com bastante nebulosidade. Mas São Paulo deve voltar a registrar forte calor.

Os especialistas alertam para uma mudança no clima da capital paulista. Isso porque os dias com temperaturas mais amenas começam a ficar para trás. A acentuada elevação da temperatura, que pôde ser observada já na terça-feira, é uma mostra do que está por vir para os próximos dias na cidade.

Massa de ar quente domina o Estado

Uma massa de ar quente, localizada sobre a porção norte do Estado de São Paulo — e que hoje trouxe máxima de 31,5ºC na cidade de Barretos —, deve dominar todo o território paulista já nos próximos dias. A mudança trará forte elevação da temperatura tanto na cidade de São Paulo como no interior.

Portanto, o sol deve ter predomínio na região; isso em decorrência do ingresso do ar mais seco e quente que deve reduzir a cobertura de nebulosidade. Durante as tardes, para além da elevada temperatura, poderá ser registrado também baixa umidade do ar — principalmente em cidades do interior do Estado.

Massa de ar quente sobre o Estado de São Paulo. MetSul | Divulgação

Temperaturas acima dos 35ºC

De acordo com o prognóstico do MetSul, na cidade de São Paulo a temperatura já deve chegar aos 27ºC nesta quarta-feira, 16, e até 30ºC na quinta e 31ºC na sexta. Este, aliás, será o dia mais quente na capital paulista. No sábado, porém, será registrado um aumento de nuvens e um ligeiro declínio da temperatura.

A sexta-feira também será o dia mais quente em diversas cidades do interior, nas quais as temperaturas podem chegar acima dos 35ºC em algumas localidades mais próximas do Mato Grosso do Sul e do Triângulo Mineiro. O calor acentuado também será registrado em pontos do litoral paulista.