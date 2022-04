Fortes chuvas deixam pelo menos 16 mortos no RJ

A busca por desaparecidos no bairro de Monsuaba, em Angra dos Reis | Foto: Divulgação/Defesa Civil

Entre as áreas atingidas, estão Angra dos Reis e Paraty

Os temporais que atingem o Rio de Janeiro resultaram na morte de pelo menos 16 pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Entre as áreas atingidas, estão Angra dos Reis e Paraty, onde uma mãe e seis filhos foram soterrados.

Cerca de dez pessoas estão desaparecidas. Os bombeiros iniciaram as buscas logo depois do início dos deslizamentos de terra, que ocorreram em razão das chuvas. A operação se concentra no bairro de Monsuaba e em Ilha Grande.

A Defesa Civil confirmou neste domingo, 3, a oitava morte em Angra dos Reis. Mais sete pessoas morreram em Paraty, também na Costa Verde, e um óbito foi registrado em Mesquita, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde um homem foi eletrocutado durante a enchente.

-Publicidade-

Apenas neste ano, as chuvas em Petrópolis já haviam causado mais de 240 óbitos (entre fevereiro e março).

Leia também:

A resposta do Estado

O governador Cláudio Castro (PL) criou um gabinete de crise.

Já o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que a população evite deslocamentos desnecessários. “A tendência é que a gente ainda tenha chuva hoje — a princípio, mais fraca”, afirmou. “Então, meu pedido é que vocês fiquem atentos. Se puderem evitar deslocamentos desnecessários, a gente agradece.”

Leia também: “R$ 520 mil para vítimas da chuva em Petrópolis”