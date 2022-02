R$ 520 mil para vítimas da chuva em Petrópolis

Governo dos Estados Unidos anunciou a doação do recurso para auxiliar as famílias atingidas

O governo dos Estados Unidos vai auxiliar as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro. A tragédia já deixou 152 mortos.

Segundo comunicado feito no sábado 19, a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) vai disponibilizar cerca de R$ 520 mil. O recurso será usado na distribuição de kits de higiene pessoal, limpeza e segurança alimentar aos desabrigados.

“É desolador para todos nós ver essa tragédia tomar conta da cidade de Petrópolis. Prestamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias das vítimas e desabrigados”, afirmou em nota o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas Koneff.

“A Usaid se une aos esforços para ajudar na recuperação dos danos causados às famílias da região Serrana do Rio, estamos à disposição para ajudá-las a reconstruir suas vidas”, disse o diretor da Usaid no Brasil, Ted Gehr.

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais é quem cuidará da entrega dos produtos. Em janeiro, A Usaid forneceu US$ 100 mil (R$ 510 mil) para apoiar as pessoas afetadas pelas chuvas no Estado da Bahia.

Tragédia

Ao menos 152 pessoas morreram e 165 estão desaparecidas. 967 pessoas estão desabrigadas. As buscas chegam ao sexto dia neste domingo, 20.

‘Tenho responsabilidade parcial’, diz prefeito de Petrópolis

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), disse na sexta-feira 18 que tem “responsabilidade parcial” pelas consequências das fortes chuvas que atingiram a região. Bomtempo ocupa a prefeitura de Petrópolis pela 4ª vez.