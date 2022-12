Fósseis de dinossauros são encontrados na BR-153, em São Paulo

Operários identificaram um pedaço de quase 80 centímetros do fêmur do animal

Operários encontraram fósseis de dinossauros na obra de duplicação da Rodovia BR-153, em São Paulo. Eles estavam no quilômetro 85 quando identificaram um fragmento diferente no solo. Era um pedaço de quase 80 centímetros do fêmur do animal. A descoberta ocorreu no sábado 3.

Os trabalhadores ainda encontraram um úmero (osso da perna dianteira), a vértebra caudal e um dente do dinossauro. Os ossos estavam a aproximadamente 10 metros de profundidade. Por isso, a extração levou quase 10 horas para ser concluída.

“Eles foram encontrados em um barranco que estava sendo escavado”, disse o paleontólogo William Nava, responsável pelo Museu de Paleontologia de Marília, ao portal G1. “Por estarem próximos, acreditamos que os ossos sejam todos de um mesmo animal.”

A principal hipótese é que os ossos tenham pertencido a um titanossauro, espécie que viveu no período cretáceo, pouco antes da extinção dos dinossauros (há 80 milhões de anos).

Os animais tinham um pescoço longo, se alimentavam de plantas e vivam predominantemente na América do Sul. Estima-se que os bichos chegaram a 15 metros de altura e pesavam entre 10 e 15 toneladas.

O Museu de Paleontologia Pedro Candolo, em Uchoa, recebeu os fragmentos de ossos. Agora, os pesquisadores tentarão descobrir qual é a espécie do fóssil. O trabalho deve se estender por um ano.