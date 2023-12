Fotógrafo registra nuvem colorida em Foz do Iguaçu

O fotógrafo Roberto Lemos registrou uma nuvem colorida no céu de Foz do Iguaçu, região oeste do Paraná, por volta das 18h da quinta-feira 30. O fenômeno relativamente raro é conhecido como “nuvem iridescente”.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o fenômeno é a refração dos raios solares na nuvem. Os raios passam por cristais de gelo e “colorem” a nuvem.

“Quanto mais alto, mais frio é”, explicou Jacobsen. “A gente chama as nuvens das camadas mais altas de nuvens do tipo cirrus”. Ele disse que é muito difícil observar o fenômeno, porque geralmente é “muito rápido”.

Lemos contou que essa foi a primeira vez que viu a “nuvem iridescente”. Por isso, decidiu registrar o momento. Ele já tinha visto um outro fenômeno parecido, chamado halo solar — um anel de luz que pode rodear o Sol ou outros corpos celestes.

“Tive sorte”, contou o fotógrafo. “Saí mais cedo do trabalho para buscar minha filha na escola e, no caminho para casa, vi que tinha algo acontecendo. Assim que cheguei em casa, peguei a câmera e registrei.”

Nem todas as pessoas puderam observar a nuvem colorida em Foz do Iguaçu

Os raios passam por cristais de gelo e ‘colorem’ a nuvem | Foto: Roberto Lemos/Arquivo pessoal

O Coordenador do Simepar, Marco Antonio Jusevicius, explicou que não há uma característica climática específica para ocorrer o fenômeno. Além disso, ele conta que nem todas as pessoas que estavam na região puderam ver as nuvens coloridas, porque, para visualizar o fenômeno, o espectador deve estar em locais específicos da Terra.

“Comum não é”, disse Jusevicius. “É uma situação muito específica da incidência da luz solar em nuvens tipo cirrus. Foi um momento desses que o observador captou. Não tem nenhum significado especial para a meteorologia, além do belo espetáculo que proporciona.”

