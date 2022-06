Funcionários da Funai anunciam greve e pedem saída de presidente

Servidores da entidade pedem responsabilização pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips

Os funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) anunciaram uma greve para a próxima quinta-feira, 23 de junho, em ato que vai cobrar responsabilização dos culpados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

O “Ato Nacional de Greve” vai acontecer a partir das 10 horas de quinta-feira, em todas as unidades da fundação nos Estados e no Distrito Federal, informa a Indigenistas Associados (INA). A mobilização também pede o “afastamento imediato” do presidente da fundação, Marcelo Xavier.

“Manifestaremos nossa profunda tristeza e indignação pelo assassinato bárbaro do nosso colega Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e exigiremos a devida identificação e responsabilização de todos os culpados”, manifestou a associação de funcionários, nas redes sociais.

“Exigiremos, ainda, a saída imediata do presidente da Funai, Marcelo Xavier, que vem promovendo uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição.”

Sobre o caso

Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez em 5 de junho, na região do Vale do Javari. Trata-se de uma área marcada por conflitos relacionados ao tráfico de drogas, ao roubo de madeira e ao garimpo ilegal.

A região do Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil, equivalente ao território de Portugal, com pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados. Vivem na região ao menos 10 mil indígenas.

Pereira era servidor afastado da Funai e sofria ameaças de garimpeiros que atuam na área. Já o jornalista, que colaborava para o jornal The Guardian, recebeu no ano passado uma bolsa da Fundação Alicia Patterson, dos Estados Unidos, para investigar a preservação e a conservação da Amazônia.

Até o momento, três suspeitos foram presos nas investigações sobre os assassinatos. Jefferson Lima da Silva se entregou aos oficiais de Polícia Federal e Polícia Civil no sábado, na cidade de Atalaia do Norte (AM). Antes, os irmãos Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, e Oseney da Costa de Oliveira também fora detidos.

Na última quarta-feira, Amarildo da Costa Oliveira confessou a participação no desaparecimento de Dom e Bruno e indicou o local onde os corpos foram enterrados. Os restos mortais do indigenista e do jornalista foram identificados por meio de perícia técnica.

