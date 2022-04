Fundo Constitucional do Distrito Federal bate R$ 16 bilhões

O Fundo Constitucional do Distrito Federal deve somar R$ 16 bilhões aos cofres do governo distrital em 2022. A verba adicional foi estipulada pela Constituição de 1988. Ela começou a ser paga na Presidência de Fernando Henrique Cardoso, em 2002.

Apenas o Distrito Federal recebe o fôlego extra. Assim, a conta é paga pelos Estados e municípios. O valor é reajustado anualmente, conforme a receita da União. A quantia repassada em 2002 se aproximou de R$ 3 bilhões. Dez anos depois, em 2012, a verba anual já havia chegado a R$ 10 bilhões.

Somando o valor pago em 2022, o orçamento distrital deve passar de R$ 32,3 bilhões para R$ 48,5 bilhões. Desse modo, R$ 1 em cada R$ 3 gastos pelo governo de Brasília são bancados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal.

-Publicidade-

Com a verba adicional, o orçamento deste ano da capital é pouco maior que R$ 15 mil por habitante. Mensalmente são R$ 1,3 mil. Ou seja: corresponde a mais da metade da renda média mensal per capita local: R$ 2.460.

De acordo com levantamento do site Poder 360, o custeio dos salários e pensões absorve 86% de toda a verba do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Menos de 1% do dinheiro é alocado em investimentos, o que equivale a cerca de R$ 100 milhões. E a segurança pública fica com a maior fatia: R$ 8,6 bilhões.