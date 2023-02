Fungo de ‘The Last of Us’ é encontrado no Brasil

Videogame 'The Last of Us' inspirou a série da HBO | Foto: Divulgação/HBO

O fungo Cordyceps, do videogame The Last of Us que inspirou a série da HBO, existe e pode ser encontrado no Brasil. Estreada em 15 de janeiro, a série se passa em um mundo fictício, onde os protagonistas Joel e Ellie lutam para sobreviver ao caos propagado pelo organismo.

O fungo retratado na série propaga-se em escala mundial e, consequentemente, contamina os seres humanos, transformando-os em zumbis.

Sobre o fungo de The Last of Us

O organismo é do gênero Cordyceps, um endoparasita de artrópodes, cujos principais hospedeiros são formigas, mariposas e larvas de florestas tropicais, muito comuns no Brasil. O fungo não chega a contaminar mamíferos, muito menos humanos.

A espécie que inspirou a história de The Last of Us, denominada Ophiocordyceps unilateralis sensu lato, é encontrada em regiões da Mata Atlântica, em Minas Gerais, e cresce dentro do corpo de uma formiga infectada entre 24 a 48 horas, assim, afeta seus neurônios e a transforma em um “zumbi”.

Benefícios do fungo zumbi

Por mais que a série retrate apenas os efeitos negativos do organismo, o Cordyceps é muito usado em tratamentos, especialmente na medicina tradicional chinesa, jaonesa, coreana e indiana.

Na china, o fungo é vendido em pacotes que contém a larva e o ascoma do Cordyceps e pode ser consumido em forma de chás ou sopas.

Confira os benefícios do Cordyceps:

Ajuda a melhorar anemia;

Auxilia no combate à impotência sexual;

Contribui na recuperação pós-cirúrgica;

Possui ação antitumoral

Reforça a imunidade;

Retarda o processo de envelhecimento;