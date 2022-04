Os alunos devem se inscrever no vestibular entre 15 de agosto e 23 de setembro deste ano | (Foto: Reprodução/Canva)

A primeira fase será no dia 4 de dezembro de 2022 e a segunda, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou nesta terça-feira, 26, o calendário das provas da primeira e segunda fases do vestibular 2023. Os estudantes interessados em ingressar na Universidade de São Paulo (USP) devem fazer a inscrição entre 15 de agosto e 23 de setembro deste ano.

Segundo o cronograma oficial, a prova da primeira fase será aplicada no dia 4 de dezembro de 2022. Já a segunda fase está marcada para os dias 8 e 9 de janeiro de 2023.

A Fuvest também divulgou a lista de livros obrigatórios que os vestibulandos devem ler para responder às quatro questões de literatura da primeira fase.

Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

Quincas Borba – Machado de Assis

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Angústia – Graciliano Ramos

Mensagem – Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula – Mia Couto

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles;

Nove Noites – Bernardo Carvalho

De acordo com o calendário, a primeira lista de aprovados será divulgada no dia 30 de janeiro do ano que vem.

Novas obras

A Fuvest divulgou ainda a lista de obras literárias até 2026. Novos livros passarão a ser obrigatórios, enquanto outros sairão do acervo.

FUVEST 2024

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Nós Matamos o Cão Tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois Irmãos – Milton Hatoum

FUVEST 2025

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Os Ratos – Dyonélio Machado

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós

Nós Matamos o Cão Tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Água Funda – Ruth Guimarães

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois Irmãos – Milton Hatoum

FUVEST 2026

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga

Primeiros Cantos – Gonçalves Dias

Várias Histórias – Machado de Assis

Os Ratos – Dyonélio Machado

A Ilustre Casa de Ramires – Eça de Queirós

Nós Matamos o Cão Tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Água Funda – Ruth Guimarães

Amar, Verbo Intransitivo – Mário de Andrade

Dois Irmãos – Milton Hatoum