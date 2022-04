Reitoria da USP mantém uso obrigatório de máscaras

Decisão continua valendo mesmo com a melhora nos indicadores de saúde no Estado de São Paulo

A Reitoria da Universidade de São Paulo (USP) decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras nos ambientes fechados da instituição. A decisão foi divulgada na segunda-feira 18.

Segundo o comunicado, a manutenção do uso de máscaras é por recomendação da Comissão de Assessoria de Saúde da Reitoria.

A decisão continua valendo mesmo com a melhora nos indicadores de saúde no Estado de São Paulo, corroborado pela comissão. A universidade afirma que “a justificativa para isso é que as atividades acadêmicas exigem que os alunos permaneçam longos períodos próximos uns dos outros em ambientes fechados, o que favorece a transmissão do vírus”, segundo Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da USP.

A comissão também recomenda o uso do acessório em ambientes abertos dos campi, “sempre que houver maior concentração de pessoas”. A reitoria da USP só permite que pessoas vacinadas frequentem as dependências da universidade mediante cadastro do comprovante de vacinação.

No último dia 8, um aluno do curso de Gestão e Políticas Públicas da USP foi constrangido em sala de aula. A razão: recusou-se a usar uma máscara anticovid-19.

Segundo o governo paulista, o uso do equipamento é obrigatório apenas nos transportes públicos e nas unidades médico-hospitalares. A utilização é opcional em ambientes abertos e fechados, como escritórios, comércios, salas de aula e academias. As orientações valem desde 17 de março.

Essas regras, contudo, foram desrespeitadas por Alessandro Soares da Silva, professor da disciplina Sociedade e Estado. Durante a aula, o docente intimidou o universitário Wesley Caíque e Silva: “Você não pode ficar sem máscara. Terá de sair do campus”, ressaltou. O universitário rebateu: “Onde está escrito isso?”.

Soares empostou a voz e disse: “Sou servidor público. Você terá de pôr a máscara — ou sair da sala”, afirmou. “Escolha. Há duas opções.” O aluno perguntou quem iria retirá-lo. “A guarda universitária”, respondeu o professor.

