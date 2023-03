Galvão Bueno estreia no YouTube com 10 milhões de espectadores

Galvão Bueno obteve números expressivos em sua estreia no YouTube: durante a transmissão do jogo entre Brasil e Marrocos, no sábado 25, o canal do narrador esportivo ultrapassou a marca de 10 milhões de espectadores.

“Sinto-me renovado”, afirmou o narrador, na abertura da transmissão. “Dizem que os 70 são os novos 50. Tenho de admitir que me sinto assim hoje. Renovado, 20 anos mais novo e pronto para esse novo momento no digital.”

-Publicidade- E começou! O Canal GB está no ar! Bem, amigos do Canal GB! #SeleçãoÉcomGalvão (Postado pela Assessoria do Galvão) pic.twitter.com/X88a8zZJdV — Galvão Bueno (@galvaobueno) March 25, 2023

Bastaram três minutos para que a live alcançasse 1 milhão de aparelhos conectados. O número aumentou à medida que o tempo foi passando.

Participaram da transmissão o comentarista Walter Casagrande Junior, o ex-jogador Zico e os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo. O influenciador digital Felipe Neto, sócio da empresa que viabiliza o canal do narrador esportivo, também esteve na live. O repórter Tino Marcos estava escalado para participar da cobertura, mas ficou fora, por estar com dengue.

“Agradeço a todos que estiveram e trabalham aqui”, disse Galvão, ao fim da partida da Seleção Brasileira. “Foram mais de 10 milhões de pessoas, mais de 1,5 milhão ao mesmo tempo. Mais de 600 mil inscritos. E vem mais. Não vai ser só futebol. Vem mais coisa, mais vídeo, muito mais.”

