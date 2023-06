Generais chineses estão no Brasil

Uma delegação de 18 militares das Forças Armadas da China visitou o Quartel-General do Exército do Brasil, na capital federal, para a elaboração de “estudos estratégicos”. Ao todo, 17 oficiais-generais e um coronel chineses participaram do encontro. Eles integram a Universidade de Defesa Nacional da China.

“A cooperação militar entre o Brasil e a China tem uma longa história, e esta visita visa a aprofundar ainda mais as relações”, disse o general Soares, chefe do Estado-Maior do Exército.

publicidade

Leia também: “Militares chineses desembarcam no Brasil”

A passagem dos generais chineses pelo Brasil incluiu ainda uma visita ao Rio de Janeiro, onde os militares conheceram a Escola Superior de Guerra (ESG) e o Forte de Copacabana.

A comitiva chinesa visitou o Quartel-General do Exército | Foto: Divulgação/Centro de Comunicação Social do Exército

Zheng He, general sênior da Universidade de Defesa Nacional, chefiou a comitiva. O general Zhang Linhong, adido militar da Embaixada da China no Brasil, acompanhou a visita.

No Quartel-General de Brasília, a delegação chinesa foi recebida pelo chefe do Escritório de Projetos do Exército, general de brigada Rocha Lima. No evento, a comitiva assistiu a apresentações sobre as características e os projetos estratégicos da Força.

Generais chineses no Brasil, militares brasileiros na China

O Exército Brasileiro enviou dois coronéis para participarem do Simpósio de Altos Oficiais Militares da América Latina e do Caribe. O evento ocorre entre 20 de maio e 9 de junho, nas cidades de Pequim, Xi’an, Wuhan e Xangai, na China. Segundo as Forças Armadas, o objetivo é fortalecer a cooperação entre os países.

A China ajudou a pagar parte dos custos com o envio dos oficiais brasileiros. Segundo as Forças Armadas, a “missão” é de natureza militar.

Consultado por Oeste, o general da reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva disse que é normal a visita de militares estrangeiros a outros países. Robinson Farinazzo, oficial da reserva da Marinha, afirmou que os intercâmbios ocorrem frequentemente.