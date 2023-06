Ginecologista usava discurso feminista para abusar sexualmente das pacientes

O ginecologista Felipe Sá, preso na semana passada em Maringá (PR) por abusar sexualmente de mulheres que atendia, usava o discurso feminista como pretexto para violentar suas pacientes. Uma das vítimas relatou os detalhes da história no programa Fantástico, da Globo, no domingo 18.

“Ele estava me examinando e tentou me estimular”, contou. “Eu imediatamente disse para ele parar, e ele dizia coisas”, afirmou a psicóloga e sexóloga Fernanda Cassim. “Ele dizia: ‘Você precisa relaxar, você precisa entender que o seu corpo pode te dar muito prazer’. Quando percebi que ele me estimulou, imediatamente o afastei, sentei na maca e disse que aquilo não era um exame ginecológico.”

Em seguida, Fernanda contou que o ginecologista usou o discurso feminista para tentar convencê-la a deixar que ele prosseguisse com a importunação sexual. “E aí ele falou que eu precisava estar mais aberta, que eu tinha de quebrar muitos tabus ainda, que aquilo não era o posicionamento de uma mulher empoderada”, explicou Fernanda.

Ginecologista também usou hipnose para abusar sexualmente de pacientes, segundo delegado

Fernanda Cassim disse que o ginecologista Felipe Sá falou de ‘”‘empoderamento feminino’ para agredi-la sexualmente | Foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo

Felipe Sá é investigado pela Polícia Civil, pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. Na semana passada, o delegado responsável pelo caso dele, Dimitri Tostes Monteiro, disse que Sá hipnotizava as pacientes para cometer abuso sexual, conforme reportagem do G1.

“Em uma das vítimas ele utilizou a hipnologia, para tentar reduzir a capacidade de compreensão dela acerca daquele ato”, disse o delegado Monteiro. “Durante esse contexto, ele pediu para que ela se masturbasse e fizesse toques sexuais, visando a obter prazer próprio”, completou. Ao todo, 15 mulheres já procuraram a polícia para denunciá-lo.