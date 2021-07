Google restabelece canal do Terça Livre no YouTube

Antônio Coltro, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, estabeleceu que o Google reative o canal do site Terça Livre no YouTube. Na decisão proferida na quarta-feira 21, o magistrado argumentou que o veículo conservador não violara as diretrizes da plataforma ao publicar um vídeo com falas do ex-presidente dos EUA Donald Trump.

O canal já está ativo. Conforme noticiou a Revista Oeste, a juíza de primeira instância Ana Carolina de Almeida, da 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, censurou o Terça Livre depois de o site publicar um pronunciamento de Trump. Almeida considerou que o conteúdo das falas do republicano suscitavam violência em vez de informar o internauta.

Leia também: “Os novos senhores do mundo”, artigo de Ana Paula Henkel publicado na Edição 43 da Revista Oeste