Governador de SP anuncia troca de comando das polícias

Rodrigo Garcia (PSDB), governador do Estado de São Paulo, anunciou na segunda-feira 25 a troca dos comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM). Em comunicado no Twitter, Garcia disse que a mudança é uma tentativa de combater o crime.

O novo comandante da PM é o coronel Ronaldo Miguel Vieira, que estava à frente do Batalhão de Choque. Vieira já foi delegado de polícia na capital paulista e liderou eventos como a visita do Papa Bento 16, em 2007, e a Copa do Mundo de 2014. Vieira assume no lugar do coronel Fernando Alencar Medeiros, que estava no comando da PM desde 2020.

Já na Polícia Civil, o novo delegado-geral é Osvaldo Nico Gonçalves, que dirigia o Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Gonçalves participou de várias operações de impacto. E prendeu algumas pessoas famosas: o jogador argentino Desábato, durante um jogo no Morumbi, em 2005, por chamar o jogador Grafite, do São Paulo, de macaco; o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por abusar sexualmente de pacientes sedadas, em 2014; e o ex-médico Farah Jorge Farah, condenado por matar e esquartejar uma paciente, em 2017.

Gonçalves assume a posição no lugar do delegado Ruy Ferraz, que estava na chefia da Polícia Civil desde 2019.

Criminalidade

O anúncio do governador aconteceu no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) atualizou os índices oficiais de criminalidade do último trimestre. Nesse período, São Paulo registrou pouco mais de 132 mil furtos, um aumento de pouco mais de 28%, em comparação com 2021.

O governador prometeu anunciar, na semana que vem, novas medidas para a segurança pública de SP.