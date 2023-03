Governador de SP vai à Europa em busca de investimentos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai desembarcar na Europa no fim deste mês. A expectativa é que ele fique no continente entre 26 e 31 de março.

A primeira parada será Paris, capital da França. Lá, o chefe do Executivo paulista vai celebrar um convênio com o Instituto Pasteur, para a produção de vacinas. O documento deverá prever a abertura de uma unidade do instituto em São Paulo.

Ainda na França, o governador vai se reunir com o ministro-delegado do Ministério da Europa e dos Assuntos Exteriores, Olivier Becht, e com empresários no Medef, principal órgão empresarial do país.

Tarcísio também vai passar por Madri, na Espanha, e Londres, na Inglaterra, onde terá rodadas de reuniões com empresários. O governador tem apostado nas relações com investidores internacionais como uma forma de ampliar os investimentos no Estado.

Reunião em São Paulo

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes reuniu-se com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na quarta-feira 15. O encontro, na sede do Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, teve o objetivo de discutir investimentos com empresários de multinacionais alemãs, como Deutsche Bank e Siemens.