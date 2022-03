Uma decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de São Paulo que contrariava a Secretaria Estadual da Educação foi revogada no sábado 12 de março. A resolução recomendava o fechamento das escolas quando fossem registrados dois casos confirmados de covid-19.

“A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo – CIB/SP aprova a revogação da Deliberação CIB 11, aprovada em 18 de fevereiro”, informou uma publicação no Diário Oficial.

A nota técnica anterior afirmava que todas as decisões haviam sido tomadas na 319° reunião da CIB/SP. A comissão funciona como um fórum de negociação entre o Estado e os municípios na implantação e nas condições de funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

O colegiado da comissão é composto de nove representantes da Secretaria Estadual da Saúde e nove representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde.

A definição de surto dada pela nota era a “ocorrência de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados que tenham relação entre si e sintomas semelhantes em uma mesma instituição e em período de tempo de até 14 dias”. A regra valia para escolas particulares, estaduais e municipais.

Movimento Escolas Abertas

O Movimento Escolas Abertas, criado por pais e alunos no final de 2020, lutou pela abertura das escolas durante a pandemia. Com as recomendações da CIB, o grupo passou também a questionar as incongruências encontradas no parecer técnico. O movimento enviou documentos ao governo solicitando a revisão na CIB.

“Ficamos satisfeitos com a revogação. Essa é uma prova de que a sociedade civil organizada consegue mudanças”, disse Isabel Lecuyer, porta-voz do movimento.

O Escolas Abertas salienta, contudo, que a revogação não é suficiente. “Precisamos de uma CIB específica para as escolas, estabelecendo protocolos que coincidam com o atual momento da pandemia.”