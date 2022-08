Governo dos EUA libera venda de mísseis ao Brasil

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda de lançadores de mísseis antiblindado Javelin ao Brasil. A decisão foi comunicada pelo Pentágono ao Congresso norte-americano, na terça-feira 9. O custo estimado da negociação é de US$ 74 milhões (R$ 380 milhões).

Agora, o Congresso norte-americano tem 30 dias para analisar o pedido, mas não há necessidade de aprovação. Em seguida, o Executivo brasileiro deve confirmar se procede com a compra.

O pedido de compra dos mísseis ocorreu em 2020, ainda sob o governo do então presidente, Donald Trump. Em 2019, Trump designou o Brasil como um aliado de primeiro nível dos EUA fora da Organização do Tratado do Atlântico Norte, permitindo maior acesso a armas fabricadas por empresas norte-americanas.

O Pentágono comunicou que o Brasil solicitou autorização para comprar 33 lançadores e 222 mísseis do sistema Javelin. Fabricado pelos gigantes de defesa Lockheed Martin Corp e Raytheon Technologies Corp, o Javelin tornou-se uma das armas mais conhecidas do mundo, devido ao seu sucesso contra tanques russos no conflito com a Ucrânia.

O pacote aprovado inclui treinamento, simulações de uso do sistema e assistência técnica. “A proposta de venda melhorará a capacidade do Exército brasileiro de enfrentar futuras ameaças, ao elevar sua capacidade de antiblindados. O Brasil não terá nenhuma dificuldade em absorver essas armas em suas Forças Armadas. A proposta de venda desses equipamentos e suporte não alterará o equilíbrio militar básico da região”, informou o Pentágono.

Segundo a nota, a venda também contribui para apoiar a política externa dos Estados Unidos e seus objetivos de segurança, considerando o Brasil como “uma importante força para a estabilidade política e o progresso econômico na América do Sul”.