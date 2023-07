Grande volume de chuva previsto para o litoral do Nordeste

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a faixa leste do Nordeste brasileiro, especialmente a área compreendida entre os Estados de Sergipe e Paraíba, receberá um grande volume de chuva já a partir de amanhã, quinta-feira 6 — e se intensificará a partir de sexta-feira. Os meteorologistas preveem que as chuvas na região vão se estender até o próximo dia 12 de julho.

Um fator que contribui diretamente para esta conjuntura climática é o transporte de umidade do Oceano Atlântico para o continente. Esta massa de umidade contribui para a formação de nebulosidade e de chuvas na costa leste da região Nordeste, nebulosidade que pode chegar até a região da Zona da Mata — até o sul da Bahia — e o agreste dos Estados de Pernambuco e Alagoas — regiões nas quais, como se sabe, as chuvas não são frequentes.

Temporais a partir de sexta-feira no Nordeste. Foto: Reprodução/Canva

Quando vai começar a chuva?

Ainda segundo o Inmet, entre os dias 7 e 9 de julho, sexta-feira e domingo, portanto, o volume de chuvas na região deverá ser mais intenso, podendo chegar a 100 milímetros num intervalo de tempo de 24 horas. Os temporais atingirão os litorais dos Estados de Pernambuco e Alagoas.

Considerando as diferenças entre os diversos modelos numéricos adotados pelos meteorologistas para a previsão do tempo, e as atualizações futuras, o Inmet indica o acompanhamento diário das previsões e demais avisos sobre o clima no site oficial do instituto: portal.inmet.gov.br.