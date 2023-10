Greve na USP: professores mantêm paralisação

Em assembleia da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo (Adusp) realizada na quinta 5, os professores da instituição decidiram manter a paralisação, alinhados aos estudantes grevistas.

O movimento foi iniciado por alunos no dia 21 de setembro, com a participação de centros acadêmicos e do DCE-Livre.

Por que alguns professores e alunos da USP estão em greve?

Os grevistas pleiteam que a reitoria contrate mais professores, aumente o auxílio de permanência estudantil, melhore as estruturas na USP Leste, promova vestibular indígena e a valorização dos direitos estudantis.

Manifestantes fizeram passeata na Avenida Paulista | Foto: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil

No que diz respeito à contratação de docentes, os estudantes exigem o retorno do gatilho automático para a sua contratação, o número mínimo de 1683 educadores para garantir o funcionamento dos cursos e o fim do edital de excelência ou mérito.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a universidade perdeu 800 professores nos últimos dez anos.

A defasagem na reposição dos profissionais provocou um descompasso em relação à quantidade de alunos. Com isso, algumas faculdades precisaram aglutinar turmas e dispensar a oferta de disciplinas.

Na última semana, faculdades como Poli, Medicina e unidades da USP e outras cidades aderiram ao movimento.

Os grevistas têm feito barricadas nas faculdades, controlado acesso e barrado a entrada de docentes no interior dos prédios. Eles alegam que esta é a única forma de impedir que a greve não seja desrespeitada.

Avanço das negociações

Em uma reunião realizada nesta quarta-feira, 4, entre a Reitoria da USP e uma comissão de dez integrantes de centros acadêmicos e do DCE-Livre, representantes da greve geral de estudantes, a diretoria da instituição se comprometeu a contratar 148 professores temporários em 45 dias.

O número equivale aos profissionais que se aposentaram no ano passado. As vagas se tornariam efetivas posteriormente.

Apesar do acordo, os estudantes resolveram prosseguir com a paralisação, porque outras pautas não foram atendidas.

Uma nova reunião entre eles e a reitoria está marcada para a próxima segunda-feira, 9.

A Adusp reconheceu o avanço nas negociações, mas também argumenta que podem progredir mais. Eles divulgaram que vão acompanhar a decisão dos estudantes.

Movimento não representa todos professores e estudantes

Ontem, docentes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco divulgaram uma carta aberta, na qual declaram a impossibilidade de continuar negociando com os estudantes.

Por isso, promoverão a volta às aulas no formato on-line.

O ex-presidente do centro acadêmico do Largo São Francisco e professor da Escola de Comunicação e Artes (ECA) Eugênio Bucci também se posicionou contra a continuidade da paralisação em artigo publicado no Estadão.

Para Bucci, as reivindicações dos grevistas já foram atendidas com a contratação de mais professores e aumento das bolsas para estudantes vulneráveis.

