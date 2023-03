Greve no Metrô de São Paulo entra no 2˚ dia

O Metrô comunicou ter obtido uma liminar determinando o funcionamento de 80% do serviço nos horários de pico (das 6h às 10h e das 16h às 20h) e 60% nos demais horários. Apesar da vitória contra os sindicalistas, a empresa recebeu multa de R$ 100 mil do Tribunal Regional do Trabalho, por conduta antissindical, ao vetar que os funcionários grevistas operassem três linhas com catracas livres, sem a cobrança de passagem.