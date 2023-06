Homem engole 120 pacotes de drogas e finge assalto para ser salvo

Em Goiás, um homem engoliu 120 pacotes de drogas, isqueiros e cabos de celular e fingiu um assalto para ser salvo. O caso ocorreu na quarta-feira 21.

O objetivo do homem era entregar os pacotes de drogas aos detentos da Casa de Prisão Provisória de Formosa, cidade no Distrito Federal: com pouco mais de 123 mil habitantes, o município fica a 80 quilômetros de Brasília e 280 quilômetros de distância de Goiânia, capital de Goiás.

Ao sentir fortes dores abdominais, o homem resolveu simular um assalto, de propósito, para ser preso. O hospital o liberou, depois de uma cirurgia de emergência.

Homem que engoliu 120 pacotes de drogas disse que foi forçado pelo tráfico

Homem disse à Polícia Militar de Goiás que ele foi forçado por traficantes | Foto: Reprodução/Instagram/PMGO

O homem, que não teve a identidade revelada, disse à Polícia Militar de Goiás que traficantes o obrigaram a engolir os objetos. Ele também confessou ter simulado o assalto.

De acordo com os policiais, durante a abordagem, o homem se queixou de dores e refluxo. Agora, ele está em observação em uma unidade de saúde policial da cidade de Formosa, sob custódia da Justiça.