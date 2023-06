Secretaria de Meio Ambiente multa Neymar

A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, multou o jogador Neymar, neste sábado, 24.

Não é a primeira vez que o órgão pune o atleta. Na quinta-feira 22, a casa de Neymar em Mangaratiba foi alvo de um embargo. A Secretaria de Meio Ambiente entendeu que o jogador causou “desmatamento, quebra de rochas e desvio de um rio para a construção de um lago artificial”. Dessa forma, os agentes puniram o atleta.

Os fiscais voltaram hoje à residência para verificar se a ordem estava sendo cumprida. Quando chegaram à casa de Neymar, identificaram que o imóvel estava sendo utilizado, configurando rompimento do embargo, além de novas infrações ambientais. Por isso, Neymar recebeu outra multa.

O lago artificial que deu dores de cabeça a Neymar

Empresa fez lago para Neymar em 10 dias | Fotomontagem/Revista Oeste

A construtora Genesis Ecossistemas é a responsável pela obra, concluída em dez dias.

Na sexta-feira 23, Neymar esteve na casa acompanhado da equipe da empresa para inaugurar a construção. Na sequência, entrou na água e deu autógrafos para o público que no local.

Os avisos de interdição colocados pelas autoridades serviram de cenário de fotos para os participantes do evento. O pai do atleta, Neymar da Silva Santos, discutiu com a secretária, durante a fiscalização, e chegou a receber voz de prisão. Neymar, contudo, já está em liberdade.