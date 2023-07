Homem escapa por pouco de carro em alta velocidade; veja o vídeo

Um homem quase foi atropelado por um veículo desgovernado, no domingo 16, na região metropolitana de Goiás. O pedestre descarregava frutas e verduras quando quase foi atingido por um carro que trafegava em alta velocidade na rua. Câmeras de segurança do local registraram a cena.

As imagens mostram dois homens que retiravam sacos de frutas da traseira da caminhonete. Um deles coloca o carregamento no ombro. Momentos depois o homem é surpreendido pela colisão. Ele escapa por poucos centímetros de ser atingido em cheio e ficar possivelmente prensado entre os carros. No momento do impacto, o homem dá um pulo para trás. Apesar da violência da batida, ninguém se feriu com gravidade.

Polícia foi acionada depois de homem quase ser atropelado por carro em alta velocidade

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada. Durante a abordagem, os policiais pediram os documentos ao motorista, um homem de 27 anos, e constataram que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), pelo tipo da infração. “Não realizamos a prisão em flagrante, apenas o TCO, e o motorista se compromete a comparecer quando for convocado pelo Tribunal de Justiça”, explicou a PMGO. De acordo com os agentes, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.

O motorista foi autuado “com fundamento no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que consiste na inaptidão para dirigir, gerando perigo”, concluiu a corporação em nota.